Italiano si gode i numeri, ma chiede di più a tutti nel rush finale

I numeri parlano da soli per la Fiorentina di Italiano, ma ora il tecnico chiede di più a tutti per il rush finale

Non può che essere soddisfatto Vincenzo Italiano. Lo scrive il Corriere Dello Sport, sottolineando come con il derby vinto sull'Empoli i numeri sono sempre più dalla sua parte e i viola sono in piena corsa Europa, pur senza Vlahovic da gennaio. La sua Fiorentina migliora di giornata in giornata e la maturazione anche rispetto al girone di andata è sotto gli occhi di tutti: manca solo un po' di cinismo in avanti, compensato dal subire molto meno. L'encomio va a tutto il gruppo, ma principalmente a Igor - baluardo difensivo - e Gonzalez, che è tornato a segnare. Mancano otto partite, recupero compreso: sognare è lecito, ma il tecnico chiede un ultimo sforzo a un gruppo che sta dando tantissimo.