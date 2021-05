Italiano: “Saponara fondamentale. Il mio Spezia come quel Verona di Prandelli”

L'allenatore dello Spezia ha archiviato un'impresa anche grazie al talento spesso incompiuto arrivato a gennaio dalla Fiorentina

La Gazzetta dello Sport propone oggi un'intervista al tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano, estremamente soddisfatto per la salvezza conquistata con gli Aquilotti in condizioni critiche. Il monte ingaggi più basso della Serie A e un cambio di proprietà nel bel mezzo del mercato non hanno condannato i liguri, che hanno preso solo Saponara dalla Fiorentina: "Fondamentale, anche se potevamo rinforzarci di più", spiega Italiano. Il cui calcio risente delle influenze dei suoi maestri, Zeman e Prandelli: del primo il 4-3-3, del secondo la giovinezza della rosa e la capacità di vincere la B e poi salvarsi.