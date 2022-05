Italiano sa come si fa: quando c’è un dentro o fuori, le sue squadre trionfano

Italiano e le gare da non sbagliare, una storia di successi che la Fiorentina si augura non finisca proprio adesso

Nella carriera di Vincenzo Italiano, si legge su La Nazione, gli spareggi sono già stati parecchi. Con l’Arzignano Valchiampo, in serie D, il tecnico stese in successione Mantova e Campodarsego ai playoff, in serie C il Trapani eliminò Catania e il Piacenza, in serie B lo Spezia fece fuori Chievo e Frosinone. Tre promozioni di fila, resterà un record per molto tempo. Se c’è un incrocio da dentro o fuori, di solito le squadre di Italiano restano dentro. Quresto dato è incoraggiante per la Fiorentina, che non è attesa da nessun playoff ma che si gioca l'Europa e non può sbagliare nelle ultime due giornate di campionato.