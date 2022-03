Italiano ritrova Bonaventura, l’uomo di fiducia. I numeri del centrocampista

Il recupero della mezzala è fondamentale in vista del Bologna

"In campionato ha giocato 25 gare su 27, quasi tutte da titolare, saltando solo due partite (Spezia e Verona) per squalifica. Tre le reti segnate, due contro il Genoa (una a Marassi ed una al Franchi) oltre al gol segnato alla Salernitana. E se nel 2022 c’è stato un leggero calo di rendimento, giusto dire che nei primi mesi di stagione il suo apporto è stato spesso ottimo. Tanto da portare immediatamente ad esercitare l’opzione presente nel contratto, allungando la scadenza attualmente fissata, quindi, al giugno 2023. Non c’è stato un ulteriore rinnovo, di questo se ne parlerà eventualmente nella prossima stagione".