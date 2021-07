Letture in anticipo e gioco coi piedi. Italiano ridisegna Dragowski

Tutta la squadra è coinvolta in questo cambio di mentalità

Non soltanto i giocatori di movimento, anche i portieri Viola dovranno assimilare nuovi concetti sotto la guida di Italiano. È quanto scrive La Nazione in edicola questa mattina. Per il gioco che ha in mente il tecnico ex Spezia, l'estremo difensore gioca un ruolo chiave. Ecco perché anche Dragowski dovrà rimodulare il suo ruolo all'interno del campo. Serviranno grande intuito visione di gioco da parte del polacco, questo per prevedere in anticipo ogni possibile pericolo. Il posizionamento sarà più avanzato e Drago sarà pienamente inserito nell'azione di ripartenza dal basso. Per questo motivo il gioco coi piedi anche in situazioni di pressing avversario diventerà fondamentale.