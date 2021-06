Italiano, resta aperto uno spiraglio: in arrivo incontro Spezia-Fiorentina?

Il patron dello Spezia anticipa l’arrivo in Italia

Il rischio di compromettere i rapporti con Platek, arrivato in Italia con l'obiettivo di seguire la vicenda da vicino e magari sedersi intorno a un tavolo, potrebbe aver spinto Commisso a frenare la trattativa. La presenza in Italia del suo connazionale, però, è un assist che potrebbe sbloccare la vicenda in maniera definitiva. L'alternativa resta Fonseca, sempre che non si stanchi di aspettare ancora. Lo scrive il Corriere Fiorentino.