Italiano il “pompiere”: troppa euforia, la Fiorentina va in ritiro

Fiorentina sulle ali dell'entusiasmo dopo la vittoria di Napoli? Italiano non vuole rischi e alla vigilia del Venezia manda la squadra in ritiro

Dopo il tributo che gli ottomila del Franchi hanno riservato alla Fiorentina per il successo di Napoli, Vincenzo Italiano ha chiesto la maggior concentrazione possibile. Il rischio - scrive La Nazione - è che la squadra possa essere trascinata nell'esaltazione che da giorni si respira in città. Per questo alla vigilia del match con il Venezia il tecnico viola Vincenzo Italiano ha preferito portare la Fiorentina in ritiro per tenere il più possibile lo spogliatoio compatto ed evitare che l'entusiasmo dopo il 2-3 del Maradona possa trasformarsi in una eccessiva euforia. Anche perché - si legge - dopo la gara con i lagunari c'è un'altra potenziale svolta della stagione, mercoledì a Torino in Coppa Italia contro la Juventus.