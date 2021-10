Italiano non ha dubbi: ecco cosa farà adesso con Vlahovic

Italiano è pronto a scontrarsi con tutte le difficoltà del caso Vlahovic ma intanto ha già deciso cosa fare con l'attaccante serbo

Uno dei tanti meriti che Italiano ha avuto in questi primi mesi alla Fiorentina è stato quello di creare un gruppo coeso e allo stesso tempo portarlo alla vittoria, in pochissimo tempo. Di difficoltà ne ha già incontrate e il caso Vlahovic non sembra aprigli spiragli di tranquillità, ma per Italiano cambia poco.