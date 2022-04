Italiano maestro di playoff, ma con la Juve c’è da sfatare il tabù secondo tempo

La tradizione offre due risposte contrastanti alla domanda "ce la faranno i viola"

La Gazzetta dello Sport nota come il tecnico viola Vincenzo Italiano abbia sempre vinto i playoff disputati fin qui in carriera: Arzignano, Trapani, Spezia. E cos'è la semifinale di ritorno di stasera, se non una sfida ad eliminazione diretta? Proprio come i playoff che si disputano nelle serie minori. Di fronte, però, c'è la Juve, che non solo Italiano non ha mai battuto, ma che ha sempre riservato beffe all'allenatore siciliano: i primi tempi, con lo Spezia come con la Fiorentina, sono sempre finiti in pari. 1-1 all'andata e 0-0 al ritorno nel 2020-21, doppio 0-0 tra andata di campionato e di Coppa quest'anno. I bianconeri hanno dilagato con Ronaldo (4-1) e Morata (3-0) sullo Spezia, e sappiamo benissimo come sono finite le sfide in questa stagione. Una tendenza da confermare, dunque, e una da invertire.