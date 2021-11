Italiano, l’ex spietato: affonda la squadra che fu sua

Italiano affonda la squadra che fu sua, tra quello che poteva essere e che non è stato e tanta indifferenza

Il match vinto per tre a zero dalla Fiorentina contro Lo Spezia aveva un sapore speciale per Vincenzo Italiano. Il tecnico viola, infatti, ha incrociato per la prima volta i suoi ex tifosi, che l'hanno tanto amato ma allo stesso tempo odiato dopo il suo improvviso addio. Come sottolineato dal Secolo XIX, Italiano ieri la prima cosa che ha fatto appena entrato in campo è stata rivolgere uno sguardo breve ma inteso al settore ospiti, agli oltre mille tifosi spezzini arrivati fino a Firenze. La loro riposta è stata sorprendete: l'indifferenza. I tifosi spezzini hanno completamente ignorato il lorio ex allenatore, mentre sul campo si vedeva quello che poteva essere ma non è stato. Italiano come allenatore e Saponara a incantare con il suo talento. No, non è Lo Spezia, ma la Fiorentina.