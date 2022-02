Italiano, il rivoluzionario: l’uomo che ha cambiato la Fiorentina

Ecco a voi Italiano, l'uomo che ha rivoluzionato questa Fiorentina

Indubbiamente, l'impatto di Vincenzo Italiano sulla Fiorentina è qualcosa di incredibile. Con il suo arrivo, molte cose sono cambiate e la classifica parla chiaro. Quest'oggi Repubblica ha evidenziato il lavoro del tecnico ex Spezia , rivelandosi uno degli allenatori che sta mettendo in atto una vera e propria rivoluzione.

Infatti, come riportato dal noto quotidiano, il tecnico viola ha dimostrato calma e determinazione. Con la cessione del suo miglior attaccante non si è lasciato prendere da sconforti o dalla rabbia, ha soltanto continuato a lavorare e così la Fiorentina è ripartita più forte di prima. L'impatto di Italiano è evidente: Piatek è tornato ha segnare con continuità e molti giocatori stanno rendendo al massimo. Sottil, per esempio, sta trovando quella continuità necessaria per diventare un giocatore importante. Tutto grazie alla perseveranza dell'ex Spezia. Adesso la classifica parla chiaro, la Roma è stata superata e la Fiorentina punta la Lazio e l'Atalanta. Il lavoro paga e Vincenzo Italiano, con esso, ha trasformato questa Fiorentina.