Italiano ha deciso, un Joao per la sua Fiorentina: adesso bisogna insistere

Italiano sembra aver deciso. Il profilo che rispecchia l'attaccante migliore per perseguire il sogno europeo è quello di Joao Pedro

Come riportato dal noto quotidiano, l'italo-brasiliano rispecchia il profilo ideale per la squadra viola. Forte tecnicamente ed esperto del calcio italiano, pronto a dare una mano alla squadra anche con Vlahovic in campo. La strada per arrivare a Joao Pedro però, non è tutta spianata. Infatti, il Cagliari si sta rafforzando sul mercato e non sembra essere intenzionato ad ascoltare offerte per il suo attaccante. Inoltre, Joao Pedro è finito nel mirino di Mancini e la sua scelta sulla prossima destinazione diventa quindi cruciale per una convocazione futura. Non preoccupano le avance del Galatasaray, visto la preferenza del nostro campionato da parte dell'attaccante del Cagliari. Adesso la Fiorentina dovrà insistere, per regalare a Italiano un attaccante in più per il sogno che si chiama Europa.