Italiano ha bisogno di segnali: col Cosenza come fosse la Roma

C'è necessità di imprimere ai giocatori un'impronta decisa in vista del primo turno di campionato

L'avversario non è certo dei più ostici: il Cosenza presenterà sette giocatori di categoria e un manipolo di Primavera. Eppure La Nazione scrive che Italiano ha bisogno di capire a che punto è la sua Fiorentina, e ovviamente di passare il turno, per quanto poco affascinante possa essere il match di stasera. Il tecnico non si è sbilanciato sul mercato in conferenza, ma dovrà farlo in campo: la Fiorentina dovrà affrontare Zaffaroni e il suo Cosenza come se avesse davanti Mourinho e la Roma, prossimi avversari il 22 agosto.