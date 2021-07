Italiano e una filosofia diversa e vincente: i vantaggi sono superiori ai rischi

Ieri Vincenzo Italiano ha diretto il primo allenamento con la squadra viola. Per lui non sarà facile applicare la sua filosofia in una piazza esigente

Non sarà facile per Vincenzo Italiano rimettere in moto una città dopo due anni disastrosi e calcisticamente modesti, ma Firenze non vede l'ora di stropicciarsi gli occhi di fronte ai meccanismi rodati e ai dettagli minuziosi del nuovo tecnico viola. Come scrive La Nazione, i tifosi sono impazienti di vedere una squadra coraggiosa, che finalmente non speculi e un gioco che abbia un'identità propria. Ed è per questo che - scrive il quotidiano - i vantaggi sono superiori alle incognite portate dall'ex allenatore di Trapani e Spezia.

Il rischio più grande è che Italiano e il suo staff dovranno confrontarsi con un ambiente diverso, dove le pressioni, le tensioni e le aspettative sono palpabili ogni giorno. Ma non solo: la 'democrazia del posto non garantito' può funzionare in piazze più piccole e giocatori poco affermati, mentre a Firenze il livello della rosa è superiore e per questo Italiano dovrà entrare in sintonia con il gruppo per replicare la sua filosofia vincente. Sarà la società a doverlo sostenere nei momenti di difficoltà, così come una squadra che ha giocato sempre impaurita e incapace di esaltare i suoi lati migliori.