Italiano, è una democrazia orizzontale. Alla Fiorentina chi sbaglia paga

Nessun favoritismo a prescindere, il gruppo deve accettare i nuovi comandamenti del Mister

I giocatori della Fiorentina sottolineano tutti come Italiano sia "diverso". La Nazione è curiosa di capire se la Viola si posizionerà al di qua o al di là della linea che separa la gloriosa aggressività e il rischio di restare scoperti. Uno dei concetti base è "non regalare la palla all'avversario" per attaccare a tutti i costi. Si aspetta di trovare il varco giusto. Via libera al divertimento, ma chi sbaglia paga: "Arriverà il momento in cui il calcio diventerà come il basket e potrò farvi uscire e rientrare". Una democrazia orizzontale, la definisce il quotidiano, che il gruppo deve accettare. Se Tizio sta meglio di Vlahovic, gioca Tizio senza problemi. Il resto del calcio di Italiano lo abbiamo visto, e apprezzato, allo Spezia. Questa è l'occasione per il definitivo salto di qualità.