Italiano e i primi “101”: sfatare il tabù Juventus per un traguardo personale

Non solo l'Europa, il match di domani potrebbe far raggiungere un latro traguardo importante per la carriera di Italiano

Redazione VN

Domani Italiano proverà a sfatare un tabù, visto che in 5 incontri non è mai arrivata una vittoria contro i bianconeri. Inoltre, come sottolineato dal Corriere dello Sport, la vittoria potrebbe avere un incentivo più oltre all'Europa. Infatti, con i tre punti di sabato, Italiano raggiungerebbe quota "101" in Serie A, superando quindi il traguardo dei primi "100" punti. Per adesso, l'allenatore viola è a fermo a quota 98, con 59 punti viola e 39 ottenuti sulla panchina dello Spezia.