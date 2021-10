Italiano contro il suo passato per mantenere la rotta: in 900 da La Spezia

Una partita che non sarà mai come le altre per l'allenatore gigliato

La Nazione scrive che i 900 tifosi attesi domani da La Spezia non faranno sconti a Italiano, il grande traditore che ha spinto per liberarsi dallo Spezia e abbracciare l'opportunità che la Fiorentina gli ha offerto in estate. Niente che il tecnico non abbia già messo in conto, anzi contro gli Aquilotti l'allenatore viola dovrà aggiungere un tassello a quel percorso di crescita che sta vivendo di alti e bassi in un complicato inizio di stagione, non malvagio dal punto di vista della classifica ma turbato dalle vicende extra-campo. I risultati, da qui fino a gennaio, saranno fondamentali per orientare gli investimenti della società, soprattutto per quel che riguarda il reparto offensivo.