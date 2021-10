Italiano contro il recente passato: a Firenze incontrerà il “suo” tridente

Interessante aneddoto: Thiago Motta schiererà, salvo sorprese, l'ultimo attacco messo in campo da Italiano come allenator dello Spezia

Interessante aneddoto quello rilevato da il Secolo XIX in vista del match di Domenica tra Italiano e Thiago Motta. Il tecnico spezzino dovrebbe schierare titolare l'ultimo tridente messo in campo da Italiano sulla panchina dello Spezia: Gyasi, Nzola e Verde. Questi tre nomi sono gli stessi messi contro la Roma di Paulo Fonseca nel campionato scorso da Italiano, partita che diventerà inaspettatamente l'ultima per l'ormai tecnico della Fiorentina sulla panchina degli aquilotti. Insomma, Thiago Motta vuole usare le armi contro chi le ha create. Vedremo se sarà la strategia migliore.