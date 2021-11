Italiano come Prandelli: apprendere dal passato per sognare l’Europa

Italiano sogna e con lui tutta la Fiorentina. Il suo ritmo in campionato assomiglia a quello della squadra di Prandelli e con lui fu Europa

Vincere con le piccole soffrire con le grandi. Secondo Repubblica, questo era l'emblema della Fiorentina europea di Prandelli che falliva nei big match, ma contro le squadre di altro blasone non falliva mai. Così sembra andare anche la strada della Fiorentina di Italiano, che finora ha fallito solo una volta con squadre di bassa classifica, vedi la sconfitta contro il Venezia, vincendo anche su campi difficili come Udine e Genova. Certo la vittoria contro il Milan può far sperare in un cambio di rotta, anche perché questa Fiorentina sa mettere in difficoltà le grandi squadre. Indipendentemente da ciò, con Prandelli quel ritmo di marcia bastò per la qualificazione europea. Chissà se Italiano apprenderà dal passato e regalerà ai tifosi viola anche delle gioie fuori dal territorio italiano.