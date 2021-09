Italiano cala gli assi: contro l’Atalanta pronti due esordi

Sabato sera Atalanta-Fiorentina per la ripresa del campionato: ci saranno anche Torreira e Odriozola

La Fiorentina dovrebbe presentarsi a Bergamo sabato sera con due volti nuovi in campo. Scalpitano infatti Lucas Torreira e Alvaro Odriozola che in questi giorni sono rimasti agli ordini di Vincenzo Italiano e "vedono" l'esordio. Secondo il Corriere dello Sport è certa la presenza dal 1' del centrocampista uruguaiano che, complice il rientro in extremis di Pulgar dal Cile, prenderà il posto in cabina di regia nel cuore del centrocampo viola. Molto probabile anche l'impiego del laterale spagnolo, dall'inizio oppure a gara in corso, nel ruolo ricoperto fin qui da Venuti.