Italiano blinda la Fiorentina, migliorata la fase difensiva: i numeri

Si sta perfezionando la ragnatela che limita i tiri degli avversari

Italiano è diventato l'architetto della rinascita viola. A colpire è quella specie di ragnatela che i giocatori sono già riusciti a costruire in campo, una sorta di fortino in movimento. In queste prime 3 giornate la Fiorentina ha subìto solo 29 tiri verso Dragowski e Terracciano, di cui ben 13 contro l'Atalanta. Meglio in Serie A hanno fatto solo il Napoli, a punteggio pieno e con 22 conclusioni verso la propria porta, e il Torino, fermo a 24. Negli ultimi 10 anni ci sono stati numeri leggermente migliori solo nel 2015-16 con Sousa in panchina: allora erano più o meno 9 tiri contro a partita, oggi sono poco meno di dieci.