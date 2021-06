Italiano aspetta il suo staff: Ferrarini la contropartita giusta

Questione di ore per l'ufficialità della nuova guida tecnica della Fiorentina

Il Corriere Fiorentino indica la giornata di oggi come quella buona per la firma di VincenzoItaliano, dopo che ieri sono state sbrigate le ultime pratiche con lo Spezia. La costante presenza del tecnico a Firenze, del resto, è più che un indizio su come andranno le cose. Uno stringato "Ci vediamo" prima di rituffarsi nella sua stanza di albergo in compagnia dei dirigenti viola, arrivati uno dopo l'altro. Adesso la Fiorentina è al lavoro per far quadrare i conti con lo Spezia e ricongiungere il Mister col suo staff: si parla di un giovane come Montiel o Dalle Mura, ma il profilo giusto è universalmente riconosciuto in Ferrarini.