Italiano aspetta Cabral: il brasiliano vuole farsi trovare pronto

Italiano chiede i gol anche ad Arthur Cabral. Il brasiliano vuole sfruttare la pausa per farsi trovare pronto

Sarà una pausa di lavoro intenso per Arthur Cabral, che dovrà sfruttare questi giorni al Centro Sportivo per crescere nella condizione e nei meccanismi. L'attaccante vuole farsi trovare pronto per la ripresa dei giochi e per il derby con l'Empoli e sta provando a mettere la freccia per superare Piatek nelle gerarchie. Serve concentrazione, ma anche lo scatto finale per centrare il sogno europeo. Possibile? Lo dicono i punti e anche il fatto che a Basilea, con 27 reti in stagione prima del passaggio in viola, Cabral il fiuto ce l'ha. Serviranno anche i suoi gol per incoronarlo re anche a Firenze.