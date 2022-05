Italiano all’Olimpico per spiare la Roma: tra tanti pericoli, un piccolo vantaggio

Una lezione, in presenza, per farsi un’idea ancora più chiara su quello che si troverà davanti lunedì sera

Vincenzo Italiano giovedì sera era all'Olimpico per assistere a Roma-Leicester , semifinale di ritorno di Conference League. Appunti preziosi da riportare alla squadra in vista della difficilissima partita di lunedì sera.

Concretezza, solidità, carattere, voglia di lottare su ogni pallone e fino all'ultimo minuto utile: questo è, la Roma di Mourinho. Quella giallorossa con 40 gol al passivo è la quarta miglior difesa della Serie A, la produzione offensiva vede 55 reti realizzate (una in più dei viola) a fronte di 57,6 expected goal (solo Inter e Atalanta hanno fatto meglio). Abraham è il pericolo pubblico numero uno, da capire se Mourinho gli affiancherà Zaniolo. Una Roma che segna molto sui piazzati (in Europa solo il Liverpool fa meglio) e nei finali, quest'ultimo uno punti deboli della Fiorentina. Che potrà contare su un aspetto a suo favore: la stanchezza dei giallorossi dopo l'impegno in coppa.