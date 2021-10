Italiano, alla ripresa si gioca il poker viola a Venezia

Tre delle quattro vittorie ottenute dalla Fiorentina sono arrivate in trasferta, col Venezia Italiano alla ricerca della quarta consecutiva

Dopo 7 giornate di Serie A, la a Fiorentina di Italiano ha ottenuto quattro vittorie e tre sconfitte. Interessante - fa notare Tuttosport - come tre di questi successi siano arrivati nelle gare giocate in trasferta. L'unica sconfitta esterna ha coinciso con l'esordio a Roma, poi sono arrivate tre vittorie consecutive con Atalanta, Genoa ed Udinese. Il quotidiano sottolinea come in casa viola ci sia voglia di poker. Il 18 ottobre, alla ripresa del campionato, la Fiorentina andrà a Venezia alla ricerca del bottino pieno. Dopo il Napoli a punteggio pieno la squadra gigliata è fra le migliori per rendimento lontano dalle mura amiche: a quota tre successi come Milan ed Inter.