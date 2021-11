Italia tutta viola: la Fiorentina in visita a Pozzallo

La Fiorentina vuole consolidare il proprio rapporto con le società affiliate

Come scrive Repubblica Firenze, "la Fiorentina si muove per coprire di viola tutta Italia: la società viola, dopo una penetrazione totale all’interno della regione, inizierà domenica un giro d’Italia per consolidare il proprio rapporto con le società affiliate. Prima tappa la Sicilia, Pozzallo, paese natale del direttore generale della Fiorentina, Joe Barone".

Il Corriere dello Sport entra più nel dettaglio. La Fiorentina vuole cercare di far diventare risorse per la prima squadra giocatori ora impegnati fuori Firenze, come ad esempio Gori (Cosenza). In che modo? Grazie ad una struttura parallela composta da una serie di società individuate in più zone d'Italia e legate da uno stretto rapporto di collaborazione col club viola.