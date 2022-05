Ita e Mou, tanta la stima reciproca: una sfida che darà spettacolo

Italiano e Mourinho, amore a prima vista. Lunedì sarà una sfida infuocata, pronta a regalare grande spettacolo

"È un vincente, ciò che ha fatto in carriera è qualcosa di grandioso e sta continuando a fare bene in piazze non facili. Lo saluterò volentieri e gli farò un grosso in bocca al lupo per la finale. Lunedì, però cercheremo di dargli filo da torcere".Italiano dice sempre quello che pensa e su Mourinho non può che spendere queste ottime parole. Domani sarà la sfida tra due allenatori, diversi per storia ed esperienza, ma uguali per voglia di vincere e ambizione. Dopotutto, se lo "special one" ha dimostrato di avere un debole per il tecnico viola un motivo ci sarà. Come evidenziato dalla Nazione, adesso toccherà alla Fiorentina, con il suo pubblico, a far vedere al portoghese come non siano mai state così azzeccate le sue idee su Italiano e le sue potenzialità. Fiorentina-Roma, una sfida che si prepara a dare grande spettacolo.