Ipotesi playout: la Fiorentina sarebbe coinvolta? Ecco i tre scenari possibili

L’edizione nazionale di Repubblica accende i riflettori sull’ipotesi relativa ai playout in caso di stop definitivo al campionato: le possibilità sono tre.

La prima coinvolgerebbe tutte le squadre, playoff per scudetto ed Europa e mega-playout per la retrocessione, ma è di difficile applicazione. La seconda, più plausibile, prevede uno spareggio a quattro tra Brescia, Lecce, SPAL e Genoa; la terza invece allargherebbe il discorso alla Samp e ad una tra Udinese e Torino. La seconda ipotesi è quella più gettonata, perché rappresenta la via più breve.

In ogni caso, la Fiorentina può stare relativamente tranquilla, visto che, al momento, Beppe Iachini ha fatto il proprio lavoro.