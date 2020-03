Iorestoacasa: viola tra giochi, cani e figli da coccolare

Il centro sportivo “Davide Astori” è chiuso fino a data da destinarsi e così i giocatori della Fiorentina sono costretti a restare in casa. Come scrive La Nazione, Iachini ha consigliato a tutti di tenersi in allenamento con i mezzi a disposizione, sfruttando quegli angoli di mini-palestre che i calciatori solitamente si allestiscono per conto proprio.

Pezzella si gode il tramonto sulle colline fiorentina. Federico Ceccherini, come Castrovilli (che qualcuno ha descritto essere forte in campo ma anche davanti ai videogiochi), ha invitato i suoi followers a sfidarlo ad Epic Game, dove ha il nickname di NinjaCecche17, mentre Lirola ha optato per Fifa 20, il tutto accompagnato sempre dell’hashtag #RestoACasa. Anzi, a dire il vero, nella sequenza di scatti pubblicati su Instagram si mostra intento quasi….ad uscire, salvo poi immortalarsi subito dopo di fronte al monitor del computer pronto a concentrarsi su un’attività al chiuso. Gaetano Castrovilli, insieme alla fidanzata Rachele, ha dato il benvenuto ad una piccolina a quattro zampe, Furia. Anche Marco Benassi si è divertito coi figlioletti: si è intrattenuto con un gioco in scatola.