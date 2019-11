Ionita: “La Fiorentina ha grandi individualità, ma non vogliamo deludere i tifosi”

Il centrocampista del Cagliari Artur Ionita ha rilasciato un’intervista a Stadio, pubblicata sull’edizione di oggi. Ventinove anni compiuti lo scorso agosto, Ionita si è soffermato anche sulla gara che attende i rossoblu. Cagliari-Fiorentina, chi la spunta? «Sarà una partita molto difficile, perché arriva una squadra forte con giocatori che da soli possono decidere una gara, ma a noi deve interessare solo fare le nostre cose. Giochiamo in casa, davanti al nostro pubblico e vogliamo un risultato positivo. I tifosi sono il dodicesimo uomo in campo e non vogliamo deluderli».