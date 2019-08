Intrigo Suso: Giampaolo lo blinda, il Milan pronto a cederlo. Lo spagnolo vuole il raddoppio dell’ingaggio

Suso del Milan è uno dei sogni di mercato della Fiorentina. Furio Fedele, firma storica de Il Corriere dello Sport, fa il punto della situazione. Per il club lo spagnolo, così come Donnarumma, è da considerare cedibile per motivi di bilancio. Marco Giampaolo in un mese ha rivalutato l’esterno che Montella accoglierebbe volentieri. Per lui oggi è l’ideale trequartista nel Milan che sta nascendo. Inoltre c’è la questione contratto: Suso guadagna tre milioni, in passato aveva chiesto ai rossoneri di raddoppiare il suo ingaggio in scadenza nel 2022. Dovesse rimanere, tornerebbe a chiedere l’adeguamento.

