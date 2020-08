Intrigo Milenkovic: Iachini vuole tenerlo, ma Pioli non lo molla

La situazione di Nikola Milenkovic sta diventando un intrigo di mercato. Come scrive il Corriere Fiorentino, Iachini ha espressamente chiesto alla società di tenerlo, ma sul serbo c’è anche il Milan. L’ex viola Stefano Pioli lo ha chiesto ai suoi dirigenti. In rossonero ci sono Conti e Calabria a destra come esterni, se davvero dovesse passare a Milano lo farebbe per giocare come preferisce.

Ma l’addio, a oggi, è un passo tutt’altro che scontato. Beppe Iachini infatti non vuole rinunciare a lui, ha chiesto di confermare l’intero blocco difensivo e ritiene proprio Milenkovic fondamentale per gli equilibri. E’ migliorato e nella stagione appena conclusa ha segnato 5 gol, tutti nati da calci d’angolo. Due partite sono state vinte grazie a lui, le reti contro Udinese e Sassuolo hanno garantito sei punti. La Lega Serie A lo ha inserito nella classifica dei migliori dieci per palloni recuperati, in totale 401. Numeri da giocatore di prima fascia. E Iachini farà di tutto per tenerlo stretto.