Intrigo Amrabat: sul piatto le offerte di Fiorentina e Napoli, il nodo è la clausola

Sofyan Amrabat è l’intrigo del mercato invernale. La Fiorentina è pronta a soddisfare la richiesta del giocatore, che ovviamente è diversa da quella presentata dal Napoli, che non ha alcuna intenzione di mollare la presa. Il ds azzurro Giuntoli si sente forte dell’intesa trovata con il Verona: 30 milioni stanziati per il marocchino e Rrahmani. L’Inter si è defilata dopo l’inserimento dei viola, che hanno offerto a Amrabat un contratto quadriennale da 1,8 milioni di euro a stagione con clausola bassa. L’offerta del Napoli è quinquennale, con stesso stipendio, ma clausola di poco inferiore ai 100 milioni ed è questo l’aspetto che non convince l’ex Bruges. Novità attese la prossima settimana, per il momento ciascuno rimane sulle proprie posizioni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. LA SCHEDA DI AMRABAT