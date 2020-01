Intreccio Politano, l’Inter vuole prenotare Castrovilli. Conte stregato dal Viola

In casa Inter sono ore di riflessione, sta tenendo banco il caso Politano. L’ex Sassuolo è conteso da molte squadre, sospeso tra cessione temporanea o addio definitivo. Come riportato dal Corriere dello Sport; Fiorentina, Napoli e Roma lo corteggiano da tempo, ma i nerazzurri hanno le idee chiare. Marotta preferirebbe indirizzarlo verso Firenze, ed usare il suo numero 16 per ottenere una corsia preferenziale e anticipare la concorrenza per Castrovilli. Un acconto da dare subito alla Fiorentina, per poi discutere del giovane Viola durante l’Estate. Conte ritiene l’ex Bari e Cremonese l’interprete perfetto per il il suo centrocampo, una mezzala capace di segnare con continuità disegnando calcio sul campo di gioco.