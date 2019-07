Intanto tre ex obiettivi trovano la propria sistemazione: Fiorentina ancora al lavoro

Il Corriere dello Sport-Stadio in edicola oggi dà conto di tre trattative chiuse riguardanti tre giocatori che in passato avevano visto il proprio nome accostato alla Fiorentina:

Andreas Skov Olsen ed Eljif Elmas arrivano in Italia, ma non a Firenze: faranno vedere di cosa sono capaci rispettivamente con le maglie di Bologna e Napoli. Per entrambi, già nel Belpaese, l’ufficialità è attesa a breve. “Sono davvero felice ed emozionato di giocare nel Napoli, questa è la mia grande occasione per dimostrare quanto valgo” le prime parole del macedone all’ombra del Vesuvio.

Daniele De Rossi, invece, non se l’è sentita di affrontare la sua Roma da avversario e ha preferito accettare l’offerta del Boca Juniors dell’amico ed ex compagno di squadra Nicolàs Burdisso; oggi, nel giorno del suo trentaseiesimo compleanno, DDR partirà per l’Argentina.