Insulti: Barone a colloquio con Gasperini e la famiglia Percassi dopo la partita

Continuano a far discutere le parole di Gasperini e Percassi contro i tifosi della Fiorentina. Come scrive La Gazzetta dello Sport, mercoledì pomeriggio, pochi minuti dopo la fine di Fiorentina-Atalanta, Joe Barone ha parlato con la famiglia Percassi e con il tecnico nerazzurro. Il dg viola ha detto ai proprietari e all’allenatore della Dea che era dispiaciuto per i cori offensivi che c’erano stati durante la gara. Un gesto dovuto. Ma comunque importante da parte dei dirigenti viola. La Fiorentina non è disposta a tollerare che un tesserato di un’altra squadra società possa dare del “figli di p…” ai tifosi.