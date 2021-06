Inizia l’era Gattuso: domani visiterà stadio, centro sportivo e Viola Park

Domani Gattuso arriverà a Firenze

Salvo cambi di programma improvvisi, domani il nuovo tecnico della Fiorentina Gennaro Gattuso farà visita al centro sportivo Davide Astori per la prima volta dal suo annuncio ufficiale di dieci giorni fa. L'allenatore, che inizierà formalmente l'avventura in viola dal primo luglio, visiterà le strutture del club. Un occhio al Franchi, uno agli uffici e poi un salto anche a Bagno a Ripoli, dove i lavori per la realizzazione del nuovo Viola Park proseguono senza sosta.

Non solo perché Gattuso incontrerà anche Barone e Pradè. Le questioni da affrontare sono tante. Dal futuro di Ribery, che ha ribadito più volte la sua totale disponibilità a proseguire coi viola, al contratto di Vlahovic passando per il ruolo di Dragowski, i nodi Pezzella e Milenkovic e le riflessioni sui prestiti di ritorno a Firenze. Lirola potrebbe tornare a Firenze da Marsiglia per essere schierato come terzino sinistro, per Duncan e Sottil potrebbe essere decisivo il ritiro di Moena.