Inizia la stagione Viola. Banco di prova per Italiano: primo ritiro di Serie A

Test cruciale per il mister

Giornata importantissima quella odierna in casa Fiorentina. Questa sera è previsto al Centro Sportivo il primo giro di tamponi per i tesserati e, da domani, inizierà il lavoro vero e proprio [CLICCA PER LEGGERE I NOMI DEI GIOCATORI ACQUISITI E CEDUTI]. Come scrive il Corriere Fiorentino in edicola questa mattina, questo inizio di stagione sarà un cruciale banco di prova anche e soprattutto per Vincenzo Italiano. Già, perché il tecnico ex Spezia dirigerà il suo primo, vero, ritiro di Serie A, visto il pochissimo tempo avuto a disposizione la scorsa stagione [CLICCA PER LEGGERE LE AMICHEVOLI IN PROGRAMMA].