Inizia il Ramadan: Amrabat e Ribery a digiuno contro il Sassuolo

Ieri è iniziato il periodo di Ramadan per i fedeli musulmani. Trenta giorni di rigido digiuno e di serrata preghiera, dalle prime luci dell’alba fino al tramonto. Una condizione che può impattare molto sulla vita di un atleta, specie in un momento decisivo della stagione per la Fiorentina, impegnata nella corsa salvezza. Ad essere coinvolti – scrive La Nazione – saranno Franck Ribery e Sofyan Amrabat . Non certo due figure di scarso valore all’interno della rosa di Iachini. Resta da capire quali conseguenze potrà avere l’astinenza alimentare a cui si sottoporranno il marocchino e il francese; due colonne della squadra, impegnata nelle ultime otto gare di campionato. Il quotidiano si chiede se potranno andare incontro a fenomeni come catabolismo muscolare, cali d’energia o difficoltà nel recupero dopo le attività fisiche. Il rischio più evidente è l’assenza di idratazione, visto il divieto di bere esteso anche all’allenamento. Sabato, col Sassuolo, i due si presenteranno a digiuno da dodici ore. Un bel guaio, al quale lo staff gigliato proverà a far fronte. Suggendo ai calciatori di bere molta acqua durante la notte e con un piatto di legumi da mangiare per cena.

