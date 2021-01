Inglese è il nome giusto per l’attacco viola? A centrocampo resiste una candidatura

Questa mattina sul Corriere dello Sport Stadio si tratta il tema mercato in casa Fiorentina. Serve una punta per rafforzare il reparto offensivo e che non ostacoli la crescita di Vlahovic come dichiarato nelle ultime uscite anche dallo stesso DS viola Daniele Pradè. Il nome riportato sul quotidiano è quello di Roberto Inglese del Parma. Profilo che potrebbe portare esperienza e supporto all’attacco viola.

Per il centrocampo invece rimane l’idea Lucas Torreira che dopo le avances estive di Fiorentina e Sampdoria non ha trovato grandi fortune in Spagna con l’Atletico Madrid. Adesso l’uruguagio potrebbe pensare di far davvero ritorno in Italia. Fiorentina a parte, non mancano l’interessamenti da parte della Serie A. Il giocatore infatti è seguito sempre da Sampdoria e Torino.

