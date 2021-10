Indizi di formazione, è duello in regia. Meno dubbi dietro e davanti

Torreira o Amrabat? Il dubbio della Fiorentina per la sfida di Venezia è a centrocampo, e non è l'unico in mediana

In attesa delle ultime indicazioni dall'allenamento odierno, Italiano ha già avuto modo di sciogliere qualche dubbio. Nessuno in attacco, dove si rivedrà Vlahovic, pochi in difesa, perché Milenkovic sta bene e Igor ha lavorato sodo durante la sosta per affiancarlo. A centrocampo, secondo La Nazione, la certezza è Bonaventura, mentre sono vivi i ballottaggi tra Duncan e l'ex di turno Maleh per il ruolo di mezzala sinistra e tra Amrabat e Torreira per quello di regista. Pulgar, infatti, ha giocato 258 minuti in questi giorni, e non ha preso parte all'allenamento di ieri sera per via del ritardo del suo volo.