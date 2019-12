Incontro tra Commisso e tifo organizzato, i dettagli del meeting

Venerdì in presenza di Rocco Commisso, il figlio Joseph e Joe Barone, è andata in scena una mini-riunione con i rappresentati del tifo organizzato. Un dialogo aperto sul passato, presente e futuro della squadra gigliata. Un clima affettuoso e propositivo ha accolto la dirigenza, tanti i temi trattati. Con molta chiarezza è stato ribadito che questo sarà un anno di transizione, con la necessità di valutare i giovani della rosa. Dalla prossima stagione la musica cambierà. La volontà sarà quella di puntare all’Europa compiendo un vero e proprio salto di qualità, Montella e Pradè dovranno guadagnarsi sul campo la conferma. Sono inoltre emerse alcune cifre, l’investimento totale di Commisso (considerando acquisto società, centro sportivo e nuovo stadio), potrebbe raggiungere quota 500 milioni di euro. Conversando con i presenti, Rocco, ha chiuso definitivamente la porta al restyling del Franchi, definendo le condizioni sfavorevoli. La soluzione dell’area Mercafir non decolla, mentre i tifosi presenti hanno palesato grandi dubbi su un nuovo stadio a Campi. Secondo quanto emerso, la priorità per i leader della curva è rimodernare e potenziare l’attuale squadra viola.