In tutto questo qual è l’opinione dei tifosi? Tra questioni di priorità e voglia di pallone

E i tifosi?

Se lo chiede l’edizione fiorentina di Repubblica, che sottolinea come un loro ritorno allo stadio sia ipotizzabile entro tempi molto lunghi, più lunghi rispetto alla ripresa eventuale della Serie A. Eppure senza i tifosi sarà tutto surreale, lo ha detto anche Mister Iachini in tempi non sospetti. Trentamila abbonati, trentacinquemila in media presenti al Franchi, la Fiorentina vantava ottimi numeri anche grazie alla nuova gestione, e adesso sta meditando sui rimborsi, nodo che verrà sciolto appena dopo la decisione definitiva sul campionato.

Ma i tifosi vogliono che il calcio riparta?

Molti non la considerano una priorità, soprattutto in Lombardia, la regione più colpita, ma anche a Genova e a Napoli si respira un clima di opposizione. D’altra parte, molti altri vorrebbero almeno lo svago di vedere nuove partite in televisione. Insomma, c’è incertezza anche nel mondo dei supporter e sui social…

Il nostro sondaggio

L’opinione dei nostri lettori è stata piuttosto chiara