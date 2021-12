In porta niente derby polacco: Drago ancora ai box

Non ci sarà il derby polacco in porta per Bologna-Fiorentina. Dragowski è ancora ai box, toccherà di nuovo a Terracciano

Redazione VN

Non ci sarà il derby nel derby, fra coloro che si vedranno soltanto da lontano. Niente testa a testa dell'Est Europa per la porta di Bologna-Fiorentina, perché se da una parte ci sarà Skorupski - lanciato anche da ottime prestazioni - dall'altra dovrà ancora pazientare Dragowski. Toccherà infatti ancora a Terracciano difendere i pali viola, con il polacco ancora ai box dopo la lesione di secondo grado al retto femorale destro. Si è proceduto a piccoli passi per evitare ricadute, in attesa di un recupero pieno. La Fiorentina vuole tornare a vincere in trasferta dopo quattro KO di fila, specialmente contro un avversario contro cui è imbattuta da 14 partite in A. Lo riporta il Corriere Dello Sport.