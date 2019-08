In difesa fuori Ceccherini e dentro Tonelli. E Pradè tratta ancora con l’Inter per Biraghi

Su La Nazione si fa il punto sul mercato viola in difesa. L’accelerata del Brescia per Ceccherini ha convinto la Fiorentina a chiudere per Tonelli. In entrambi i casi si parla di prestito con diritto di riscatto. Oggi Pradè punta a sedersi al tavolo con l’Inter: Biraghi ha già dato il suo sì ai nerazzurri e i viola stanno valutando o uno scambio di prestiti con Dalbert, oppure una trattativa più ampia per rimettersi in scia a Politano. Occhio sempre anche a Borja Valero.