In dieci la Fiorentina si trasforma: punto prezioso per restare sopra la zona rossa

“Milan furibondo. Avanti con Rebic, ma la Fiorentina in 10 recupera su un rigore contrastatissimo“: titola così La Gazzetta Sportiva sull’1-1 di ieri. Riportiamo la parte iniziale dell’articolo:

La viola in 10 uomini dal 16’ del secondo tempo per un discutibile rosso a Dalbert e in svantaggio di un gol, ha improvvisamente cambiato faccia. Non più timida e impaurita, ma quasi travolgente. Conquistando il pareggio con un rigore trasformato da Pulgar e sfiorando, addirittura, la vittoria con un tocco ravvicinato di Caceres. Il calcio regala delle storie strane. C’è da dire che Pioli e la squadra hanno contributo all’improvviso risveglio degli avversari, anche se resta l’ombra di un rigore più che dubbio. Il tecnico rossonero poteva gestire meglio i cambi (perché il ragazzino Saelemaekers?) e i giocatori non hanno giustificazioni per aver staccato di colpo la spina. Come se la partita fosse già chiusa. L’1-1 accontenta sicuramente la Fiorentina che continua a raccogliere punti preziosi per uscire prima possibile dalla zona salvezza. Tutto sommato consente anche al Milan (primo pareggio in trasferta in campionato) di agganciare il Napoli al sesto posto. Ma ai rossoneri resta il rimpianto per aver buttato via una vittoria preziosa nella corsa all’Europa. Stavolta neppure Ibra è riuscito a pilotare sulla strada giusta i suoi compagni.