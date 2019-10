In delirio per Ribery: amore istantaneo tra Franck e Firenze

Mettiun giovedì pomeriggio nella settimana dedicata alle Nazionali in borgo San Lorenzo, Fiorentina Store Duomo. A un tratto da via de’ Cerretani sbuca lui, Il Fenomeno. Lettere maiuscole doverose per Franck Ribery, il nuovo personaggio che, insieme a Rocco Commisso, ha riconsegnato ai fiorentini la dimensione della passione legata al calcio. Passione – scrive La Nazione – che fa rima con ossessione, quella per la maglia viola che Ribery, poco più tardi, firmerà centinaia di volte nel giro di un’ora.

Avanza a passo spedito verso la fila di tifosi che lo vedono e iniziano a cantare due cori. Il primo è quello (un tempo dedicato a Stefan Schwarz) che è rimbombato domenica al «Franchi» per oltre cinque minuti, mentre FR7 si concedeva alle telecamere di Dazn. Il secondo è quello per Il Fenomeno. Era toccato ad Adrian Mutu durante la sua permanenza in riva all’Arno. Dopo nemmeno due mesi dallo sbarco a Peretola, ecco il nuovo prescelto. E’ amore istantaneo quello sbocciato fra Ribery e Firenze.

E CAIRO CORREGGE IL TIRO SU RIBERY