In casa Udinese De Paul è l’osservato speciale. Da battere la concorrenza di due club

In casa Udinese, che Pradè conosce molto bene, l’osservato speciale è Rodrigo De Paul, impegnato in Coppa America con l’Argentina: non ha brillato, come del resto tutta la Seleccion, contro il Paraguay, ma sulle sue tracce ci sono diverse big, a cominciare dal Napoli ma senza dimenticare il Siviglia. Il club del presidente Pozzo, che ha già messo in preventivo un addio all’esterno offensivo sudamericano, però, non ha mai fatto sconti a nessuno. Serviranno diversi milioni, si legge su Stadio in edicola stamani, con un prezzo che potrebbe lievitare ancora se l’argentina dovesse rovesciare la prospettiva e proseguire il suo percorso in Brasile. Nelle prossime ore, queste idee, condivise già con Joe Barone, saranno discusse di persona con Rocco Commisso, il patron: la nuova Fiorentina è al varo, non si perderà tempo. Clicca QUI per leggere la scheda di De Paul su Tuttitalenti.