In casa Fiorentina il Covid-19 superato da quasi un mese

Anche la Fiorentina come moltissime squadre di Serie A e non solo avevano avuto a che fare con il Coronavirus: Vlahovic, Cutrone e capitan Pezzella erano risultati tutti positivi al tampone. Per fortuna tutti e tre i giocatori sono riusciti a superare la fase di contagio del virus che sta mettendo in ginocchio il mondo intero. Da venticinque giorni infatti i giocatori viola risultano negativi ai tamponi a cui vengono sottoposti periodicamente per monitorare la loro salute. La fase di contagio e di positività è stata dunque superata e adesso tutti e tre cercano di tornare alla vita normale seguendo comunque le limitazioni e le restrizioni di sicurezza.

Come si legge su Il Corriere dello Sport Stadio questa mattina, Pezzella si sta tenendo in forma a casa propria seguendo il piano di allenamenti offerto da mister Iachini ed il suo staff tecnico e seguendo anche i consigli, tramite dirette Instagram, di alcuni personal trainer con particolari serie di esercizi fisici.

Cutrone passa la propria quarantena in casa anch’egli allenandosi e in compagnia del suo cane Arno, mentre Vlahovic, che come tutti i suoi compagni scalpita per poter tornare sul campo di gioco, segue il piano di lavoro indicato dalla società viola e inganna il tempo della quarantena con alcune dirette Instagram. Come loro, tutti i giocatori della Fiorentina stanno seguendo la tabella degli allenamenti ed esercizi inviatagli da mister Iachini. La società viola, oltre a fornire schede tecniche di allenamento si è adoperata per fornire a tutti i suoi tesserati macchinari come tapis-roulant e cyclettes.