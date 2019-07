In attesa dei colpi di mercato, Montella si concentra sull’Arsenal

Vincenzo Montella ha presentato ieri la seconda partita della tournée americana, che si disputerà stanotte contro l’Arsenal a Charlotte, in North Carolina. Come al solito le sue parole sono state molto precise, ha parlato di Chiesa che ha trovato leggermente indietro di condizione ed ha espresso la sua totale fiducia in Pradè. È convinto che verrà costruita una squadra di ottimo livello, ma non soltanto tramite gli acquisti. Fondamentale sarà anche l’apporto di alcuni giovani presenti in ritiro, che probabilmente rimarranno a dare una mano con la speranza di consacrarsi definitivamente in prima squadra. Come si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, la partita di stasera e quella con il Benfica saranno decisive per la valutazione finale di Montella e per le strategie di mercato dei dirigenti. Un test utile per alcuni osservati speciali in cerca di spazio come Vlahovic, Castrovilli, Sottil, Ranieri, Terzic e Zurkowski.